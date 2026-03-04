IFRS 16 – Contrats de location

IFRS 16, norme entrée en vigueur au premier janvier 2019, prévoit la comptabilisation au bilan (actif/passif) du preneur de bail de tous les contrats de location sans distinction entre location simple ("operating lease") et location financière ("capital lease"). Cette présentation (1) reprend les changements que cette nouvelle norme introduit, (2) rappelle la marge de jugement qui est laissée au management sur deux paramètres déterminants de la dette financière locatives (durée de location et taux d’actualisation), (3) explique les impacts pour les investisseurs sur les ratios financiers, et (4) propose une manière de prendre en compte IFRS 16 dans nos valorisations

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