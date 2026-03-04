Update sur les pensions (IAS 19)

Il existe deux types de régimes à distinguer :

Régimes à cotisations définies « defined contribution » : l’employeur s’engage sur le montant des versements qu’il effectue à un organisme gestionnaire et n’est aucunement engagé quant au montant qui sera versé, in fine, au salarié ou retraité. Le risque est porté par le salarié.

Régimes à prestations définies « defined benefits » : l’engagement porte sur le montant des prestations qui seront versées au salarié. Le risque est porté par l’entreprise.

Chaque salarié dispose d’un plan de pension ou DBO « Defined Benefit Obligation ». Le service cost est le coût par salarié par année de service jusqu’à la retraite (DBO/nombre d’années de service). L’interest cost est le coût du DBO en début d’année (DBO x discount rate) . Comment distinguer le service cost de l’interest cost dans le traitement des pensions ?

Le service cost doit être inclus dans l’EBIT (correspond à un outflow de cash futur )

doit être inclus dans l’EBIT (correspond à un outflow de cash ) L’interest cost doit être inclus dans le résultat financier. Il représente le coût du déficit (qui reflète le passé), au même titre que la dette

Distinguer le service cost de l’interest cost dans le traitement des pensions