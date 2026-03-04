La stratégie Long/Short : Focus BDL Rempart

Découvrez notre dernière vidéo explicative sur la stratégie de notre fonds Long Short !

Dans un contexte de remontée des taux, quelles sont les stratégies d’investissement les plus pertinentes ?

Baisse du prix des actifs, hausse de la rémunération des liquidités et rationalisation des valorisations sont trois conséquences de la hausse des taux d’intérêt. Ce contexte est incertain et difficile pour dégager de la performance, mais il annonce également un retour à plus de rationalité.

Dans ces périodes de changement, des opportunités se présentent. Un fonds Long Short permet de tirer parti des nouvelles conditions de marché. Elle a fait ses preuves lors des nombreuses crises de ces dernières décennies. Elle peut même révéler tout son potentiel dans cette conjoncture.

Voici comment…

La stratégie Long Short consiste à acheter des entreprises jugées sous-valorisées (poche acheteuse) et vendre des entreprises que nous estimons survalorisées (poche vendeuse).La poche acheteuse mise sur la hausse du cours de bourse des entreprises sous-valorisées par rapport à leur qualité. A l’inverse, la poche vendeuse anticipe la baisse du cours des entreprises survalorisées.

À titre d'exemple, quand le marché baisse, la poche acheteuse (BDL Convictions, fonds PEA) peut être amortie par le profit généré par la poche vendeuse. Comme la stratégie du fonds Long Short porte sur l’écart de valorisation entre les deux poches, elle est particulièrement adaptée à ce contexte de rationalisation des valorisations.

L’analyse fondamentale des entreprises est à nouveau pertinente car leurs perspectives opérationnelles redeviennent le moteur principal de leurs cours de bourse.

Premier fonds Long Short en France sur ce type de stratégie, BDL Rempart s’appuie sur son expertise et propose ce fonds Long Short comme solution d’épargne dans le contexte actuel.

Récapitulatif sur la stratégie Long / Short

Il s'agit d'un produit qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies, le premier fonds Long Short est réputé avoir été lancé par l’américain Alfred Jones en 1949. Si le produit existe depuis 70 ans c’est qu’il a souvent fourni des performances attractives tout en amortissant en partie les grandes baisses de marché. L’originalité du produit est, comme expliquée précédemment, la suivante : acheter des actions (« poche »acheteuse) tout en vendant d’autres actions à découvert (« poche »vendeuse). Le fonds Long Short est donc beaucoup mieux placé que des fonds actions, obligataires ou immobiliers contre une baisse généralisée des actifs liées à une hausse des taux.

Ensuite, la performance attendue du fonds Long Short bénéficie directement des taux qui montent. Les liquidités obtenues de la poche vendeuse sont rémunérées. Nos calculs montrent qu’un fonds Long Short classique est indexé à 60% à la hausse des taux. C’est-à-dire que si les taux montent de 3% par exemple, la performance du fonds Long Short augmente de 1.8%/an, toutes choses égales par ailleurs.

Jouer sur la dispersion des valorisations

Enfin, le retour du point d’ancrage des valorisations est un élément fondamental de la raison d’être du fonds Long Short. La stratégie du produit est de sélectionner des actions « sous-valorisées » dans la poche acheteuse et d’identifier des valeurs "survalorisées" sur la poche vendeuse. A partir du moment où les taux sont à 0, l’investissement devient spéculatif et le « référentiel valorisation » disparaît. Les bulles financières se développent dans les segments qui ont temporairement la faveur des investisseurs. On l’a vu avec Tesla dont la capitalisation boursière a dépassé 1300 milliards de dollars, plus que tout le secteur automobile, alors que la rentabilité est encore incertaine. On l’a vu aussi dans le segment de la technologie, où toutes les valeurs sont montées exponentiellement, que les entreprises soient rentables et établies où qu’elles soient des startup sans aucune preuve de la pérennité de leur business model.

Les exemples similaires sont nombreux, ils montrent que cette politique de taux zéro a entrainé un dysfonctionnement de l’allocation du capital et de la juste évaluation du risque pris par rapport au rendement attendu. Pour fonctionner, le fonds Long Short a besoin d’un environnement ou l’allocation du capital est rationnelle. Avec les taux qui remontent, le coût du capital se normalise et cette nécessaire rationalité dans les flux de capitaux revient.

Beaucoup de fonds Long Short ont vécu des moments difficiles pendant cette décennie de taux zéro. Mais ceux qui ont su s’adapter retrouvent désormais des conditions très attractives pour faire de la performance.

Le produit est donc idéal dans l’environnement actuel.

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