4000 milliards d'euros : l'opportunité manquée pour le patrimoine des Français

4000 milliards c’est 35% de plus que le PIB de la France en 2024, 60% de plus que la capitalisation boursière du CAC40 ou encore 130k euros par foyer français.

4000 milliards d’euros c’est surtout ce que les Français n’ont pas gagné sur les dix dernières années en investissant leur épargne comme des « rentiers » plutôt que comme des « investisseurs ». Depuis toujours, les ménages français ont des convictions bien ancrées qui les empêchent de prendre les bonnes décisions concernant la répartition de leurs capitaux.

Ils pensent notamment « qu’il n’y a pas meilleur investissement que l’immobilier » et « qu’il faut éviter d’investir en actions car la bourse est trop risquée ». Ces deux « vérités » ont pour conséquence deux erreurs dans la répartition des capitaux des ménages français : une proportion trop faible d’actifs financiers par rapport aux actifs immobiliers et une proportion trop faible d’actions au sein de leurs actifs financiers.

La différence avec la répartition de l’épargne des ménages américains est frappante, les proportions sont quasiment inversées.

En pourcentage de leur patrimoine, les foyers américains ont un tiers de moins d’immobilier et 5 fois plus d’actions cotées que les ménages français. Sur la durée, ils ont raison et nous avons tort. Les actions sont la classe d’actifs la plus performante et cela s’est vérifié sur la dernière décennie comme le montre le tableau ci-dessous.

Fin 2014, les foyers français avaient un patrimoine immobilier et financier d’environ 10000-11000 milliards d’euros. Il est autour de 13000-14000 milliards d’euros aujourd’hui. Certes, ce patrimoine est en hausse, mais cette progression sur 10 ans reflète une croissance annuelle de seulement 2.6% par an. Sur la même période, l’inflation a progressé de 2% par an, le pouvoir d’achat des ménages français est donc aujourd’hui sensiblement équivalent à celui d’il y a 10 ans. Ainsi, 2014-2024 est une décennie « perdue » en matière d’enrichissement des français.

Quelle aurait été l’évolution de ce patrimoine si la répartition entre classe d’actifs était identique à celle des ménages américains ?

Intuitivement, on voit que le patrimoine aurait progressé plus vite car les foyers américains investissent (beaucoup) plus dans ce qui s’est le plus apprécié, à savoir les actions cotées. Dans le détail, le patrimoine des ménages français aurait progressé de 5,4% par an entre 2014 et 2024, soit deux fois plus vite que dans la réalité et 2.7 fois plus vite que l’inflation. Pour 100 euros de patrimoine en 2014, un français aurait aujourd’hui près de 170 euros contre 130 euros en réalité, 30% de plus. Dans l’ensemble, les ménages français auraient aujourd’hui un patrimoine d’environ 17000-18000 milliards d’euros, soit 4000 milliards d’euros de plus que leur patrimoine réel.

La mauvaise répartition de l’épargne coûte au moins 3 fois. Tout d’abord, les ménages français peinent à maintenir leur pouvoir d’achat alors qu’ils pourraient l’augmenter durablement. Ensuite, en favorisant les produits de taux, ils fragilisent la santé économique des futures générations car, sans vraiment le savoir, ils financent l’Etat français et lui permettent de continuer à dépenser sans compter et indéfiniment. Enfin, en délaissant les actions cotées, ils privent de capitaux nos entreprises françaises et européennes, ce qui handicapent leur croissance et le développement de notre économie.

Ce sont les entreprises qui créent la richesse et les emplois. Les Etats dépensent nos sous pour assurer (de moins en moins bien) les services publics.

Les ménages américains ont compris depuis longtemps qu’il valait mieux investir dans les entreprises que prêter aveuglément aux Etats dispendieux.

Nous devons nous en inspirer et oser être « investisseurs » plutôt que « rentiers ». La recette gagnante est connue et éprouvée : moins d’immobilier, moins de contrats en euros (qui sont essentiellement des produits de taux), moins de comptes à terme et autres livrets réglementés, et plus d’actions cotées. Il faut maintenant l’appliquer car c’est ainsi que nous nous donnerons les chances d’augmenter notre pouvoir d’achat et de nous assurer une retraite satisfaisante.