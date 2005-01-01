Dernière mise à jour : Décembre 2025

Cette application est un outil interne destiné exclusivement aux collaborateurs de BDL Capital Management.

1. Mode d’accès et Authentification

‍L’accès à l’application est restreint. L'authentification s’effectue exclusivement via le système Single Sign-On (SSO) Microsoft Azure (Entra ID) de BDL Capital Management.

Aucune création de compte publique n'est autorisée.

Aucune création de compte publique n'est autorisée.

L'application ne collecte ni ne stocke aucun mot de passe.

2. Données collectées

Via la connexion SSO et l'usage de l'app, nous collectons :

Identité professionnelle : Nom, prénom et identifiant unique Microsoft.Aucune création de compte publique n'est autorisée.

Nom, prénom et identifiant unique Microsoft.Aucune création de compte publique n'est autorisée. Contact : Adresse e-mail professionnelle.Aucune création de compte publique n'est autorisée.

Adresse e-mail professionnelle.Aucune création de compte publique n'est autorisée. Préférences : Régimes alimentaires déclarés (végétarien, allergies, etc.).

Régimes alimentaires déclarés (végétarien, allergies, etc.). Données techniques : Jetons d'accès sécurisés (tokens) et logs techniques pour assurer la stabilité du service.

3. Finalité du traitement

Les données sont utilisées uniquement pour :

Gérer les accès sécurisés aux services internes.

Organiser les services de restauration de l'entreprise.

‍Assurer la maintenance technique (débogage).

4. Partage des données

Aucune donnée n'est partagée avec des tiers à des fins publicitaires ou commerciales. Le seul tiers impliqué est Microsoft pour la procédure d'authentification.

5. Sécurité et Hébergement

Les données sont chiffrées (HTTPS/TLS) et hébergées sur des serveurs sécurisés au sein de l'Union Européenne.

6. Conservation et Suppression

Les données sont conservées tant que l'utilisateur fait partie des effectifs de BDL Capital Management. Conformément au RGPD, vous pouvez demander la suppression de vos données personnelles liées à l'application en contactant : bdlcm-tech@bdlcm.com.

7. Contact

‍Responsable de la protection des données : bdlcm-tech@bdlcm.com.