Nous sommes convaincus que les mégatrends sont un axe majeur pour les investissements de demain.

Labélisé ESG Luxflag avec la durabilité en toile de fonds, BDL Transitions Megatrends couvre les quatre thèmes clés de la transition économique : de l'écologie à la santé, en passant par le digital. Le fonds est investi dans la transformation de l’économie en accompagnant des sociétés de croissance avec de la visibilité à moyen terme. Il ne privilégie pas un secteur par rapport à un autre. Il est investi sur la base d’un processus de sélection prenant en compte les critères ESG, dans un environnement de croissance rentable et durable.