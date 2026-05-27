Hughes Beuzelin
Président
Performances annuelles
L'équipe de gestion
A propos de BDL Rempart
Historique
Notre fonds Long Short historique, BDL Rempart, tire son nom de l’analogie du château fort. Une bonne entreprise est une forteresse imprenable, protégée de ses concurrents par de grandes fortifications. Ce fonds Long Short cherche à acheter ce type d’entreprise au bon prix et à vendre celles dont la fragilité fait plutôt penser à des châteaux de sable.
Notre stratégie d'investissement
BDL Rempart est un fonds Long Short de gestion active à objectif de performance absolue. Nos fonds ne cherchent pas à suivre ou répliquer la performance d’un indice. Un fonds long/short consiste à combiner des positions acheteuses (« long ») et des positions de ventes à découvert (« short »).
La volonté de BDL Capital Management est de gagner de l’argent tout en étant vigilant sur le patrimoine.
Le fonds Long Short s’appuie sur un processus de sélection des entreprises, à l’achat et à la vente, reposant sur une approche fondamentale et une recherche propriétaire. Les niveaux d’exposition résultent des idées d’investissement.
Politique d’investissement
BDL Rempart peut investir dans les actifs suivants (jusqu’à 100% de l’actif) :
- Actions/indices des pays de l’OCDE dont des CFDs* (dérivés) et des titres vifs [achats/ventes]
- Devises [couverture et exposition]
- Obligations d’états et d’entreprises (dont convertible) avec une note supérieure à CCC [«investment grade »]) [achat/vente]
- Instruments financiers portant sur des taux d’intérêt/crédit [achat/vente]
BDL Rempart peut également acheter/vendre des instruments financiers portant sur des taux d’intérêt/crédit (jusqu’à 40 % de l’actif) et à titre accessoire (10 % de l’actif) dans d’autres OPCVM et des actions d’entreprises cotées dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 millions d’euros.
L’utilisation de ces instruments peut entrainer un effet de levier. Ce mécanisme permet d’amplifier la capacité d’investissement. Cet effet démultiplicateur entraîne un risque accru de perte en capital ou de rendement potentiel.
Nos Prix
L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque des fonds, notamment le risque de perte en capital, risque action, risque de liquidité, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change et impact des techniques telles que les produits dérivés.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Avant toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du DIC et du Prospectus de l'OPCVM.