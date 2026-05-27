Maxime Hayot
Gérant de BDL Durandal
Performances annuelles
L'équipe de gestion
A propos de BDL Durandal
Historique
Notre fonds « quantamental » tire son nom de l’épée légendaire de Roland qui signifie « celle qui dure ». Grâce à une approche quantitative et systématique de notre sélection des entreprises et de notre gestion des risques, notre volonté est de construire un portefeuille équilibré, sans corrélation avec les indices actions afin de gérer le risque pour votre épargne dans les périodes de stress important des marchés d’actions, tout en la valorisant sur le long terme.
Notre stratégie d'investissement
BDLCM Funds - Durandal est un fonds Long Short de gestion active investi dans des actions des pays de l’OCDE. Un fonds long/short consiste à combiner des positions acheteuses (« long ») et des positions de ventes à découvert (« short ») sur les marchés actions. Le Compartiment est activement géré en référence à l'indice €STR capitalisé (EuroShort Term Rate) afin de délivrer une performance absolue supérieure à l'indice. Le fonds cherche à atteindre sur le long terme une volatilité maîtrisée.
Le processus de sélection des entreprises est quantitatif et systématique. Il s’appuie à la fois sur l’analyse des données fondamentales des entreprises (bilan, compte de résultats, etc.) et sur les aspects techniques pouvant impacter leur prix (flux des fonds passifs, volatilité, etc.). Enfin, le cycle économique est également analysé quantitativement dans la construction du portefeuille afin d’optimiser la sélection des titres.
Politique d’investissement
Le fonds Durandal investi dans les actifs suivants (jusqu’à 100% de l’actif) :
• Action des pays de l’OCDE dont des CFDs(dérivés) et des titres vifs
• Devises (couverture)
• Crédit (obligations d’états et d’entreprises avec une note supérieure à CCC [«investment grade »])
Et à titre accessoire (10% de l’actif) dans d’autres OPCVM
L’utilisation de ces instruments peut entrainer un effet de levier. Ce mécanisme permet d’amplifier la capacité d’investissement. Cet effet démultiplicateur entraîne un risque accru de perte en capital ou de rendement potentiel.
La sensibilité aux différentes classes d'actifs est la suivante :
• Sensibilité nette aux taux (duration) : +10 ans | -10 ans
• Sensibilité nette aux actions (delta) : +25 % | -10 % de la valeur nette d'inventaire
Nos Prix
L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque des fonds, notamment le risque de perte en capital, risque action, risque de liquidité, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change et impact des techniques telles que les produits dérivés.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Avant toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance du DIC et du Prospectus de l'OPCVM.