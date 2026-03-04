Saint Gobain: la construction et la transition

Dans sa tribune ESG, BDL Capital Management vous présente tous les mois une valeur sous l’angle ESG.

Ce mois-ci, nous mettons en avant Saint Gobain, qui conçoit et distribue des matériaux et des solutions pour l'industrie, la construction neuve et la rénovation. Ces matériaux sont clés pour la performance et la sécurité mais répondent également aux défis de la construction durable et la gestion efficace des ressources.

Saint Gobain est déjà leader dans ses pratiques de la gestion du risque climatique comme le montre sa note "A-" chez CDP en 2020. De plus, Saint-Gobain sera un des principaux bénéficiaires du plan d’infrastructure de l’Union Européenne axé sur l’isolation et la transitions énergétique.Langle-ESG-Saint-Gobain-Fevrier-2021-1Télécharger