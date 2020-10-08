On parle de nous - 8 octobre 2020

http://h24finance.com/news-14104.html

Publié le 8 Octobre 2020

Créé il y a plus d'un an, BDL Transitions est un fonds Long Only labellisé ISR qui investit dans les actions européennes.

Laurent Chaudeurge et Jean Duchein, co-gérants de BDL Transitions

H24 : Pourquoi avoir lancé BDL Transitions ?

Laurent Chaudeurge : Le réchauffement climatique est sans précédent et aujourd'hui il y a urgence. Ainsi, nous devons nous adapter et changer nos modes de vies, tout comme nos modes opératoires.

Cette transitions vers une planète plus saine offre de vraies opportunités d'investissements sur lesquelles notre fonds capitalise.