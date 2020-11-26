On parle de nous - 26 novembre 2020

https://www.patrimoine24.com/les-news/6191-bdl-capital-management-en-2-minutes-presentation-de-notre-approche-esg.html

LES NEWS 26 NOVEMBRE 2020

Les quatre piliers de l'approche ESG chez BDL Capital Management, avec Laurent Chaudeurge, responsable de l'approche ESG chez BDL Capital Management.

Le capitalisme 2.0 est un capitalisme plus responsable où les entreprises prennent des mesures pour limiter la pollution de leurs activités, réduire les inégalités et promouvoir la diversité. BDL Capital Management souhaite accompagner les entreprises qui montrent de vrais signes d’améliorations dans leurs pratiques ESG car ce sont ces changements qui pérenniseront leur modèle économique sur le long terme.