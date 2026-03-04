La revue "Investissement conseils" consacre son analyse ISR du mois à notre fonds BDL Transitions. Le fonds obtient une note de 15,1/20. Article complet - https://www.bdlcm.com/wp-content/uploads/2020/11/IC-836-digital_026.pdf
"Investissement Conseils" analyse BDL Transitions
Rédigé par
Olivier Mariscal
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