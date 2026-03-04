Nos fonds continuent leur progression. Depuis le début de l’année, BDL Rempart Europe est en hausse de +7,00% et BDL Convictions de +9,41% tandis que le Stoxx 600 est en hausse de +2,07% (au 03/07/2013).
La simple idée que la réserve fédérale américaine puisse commencer à envisager une réduction de l’utilisation de sa planche à billets a provoqué une importante correction du marché obligataire (voir annexe 1 : reflux importants sur les ETFs). Les marchés actions n’ont pas été épargnés car les investisseurs s’inquiètent de l’impact de cette décision sur la croissance.
Lettre de la gestion de juin 2013
Nos fonds continuent leur progression. Depuis le début de l’année, BDL Rempart Europe est en hausse de +7,00% et BDL Convictions de +9,41% tandis que le Stoxx 600 est en hausse de +2,07% (au 03/07/2013).