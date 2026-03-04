Lettre de la gestion de juin 2013

Nos fonds continuent leur progression. Depuis le début de l’année, BDL Rempart Europe est en hausse de +7,00% et BDL Convictions de +9,41% tandis que le Stoxx 600 est en hausse de +2,07% (au 03/07/2013).

La simple idée que la réserve fédérale américaine puisse commencer à envisager une réduction de l’utilisation de sa planche à billets a provoqué une importante correction du marché obligataire (voir annexe 1 : reflux importants sur les ETFs). Les marchés actions n’ont pas été épargnés car les investisseurs s’inquiètent de l’impact de cette décision sur la croissance.