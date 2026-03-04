L'équipe de BDL Capital Management vous souhaite une bonne année 2018. Nous vous remercions encore pour la confiance que vous accordez à notre équipe avec plus de 2,2 milliards d'euros placés sous notre responsabilité. En 2017, notre fonds BDL Convictions bat pour la 10ème année consécutive son indice de référence et valide une nouvelle fois la pertinence de nos choix d’investissements à la hausse. Lettre-de-la-gestion-18-01Télécharger
Lettre de gestion de Janvier 2018
Rédigé par
Olivier Mariscal
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