Lettre à Elior - Say on Climate

Monsieur le Directeur Général,

En fin d’année dernière, nous avions échangé avec vos équipes sur l’importance de la politique de transitions énergétique des sociétés dont nous sommes actionnaires.

Nous continuons à suivre de près ce sujet du changement climatique. La pression s’intensifie sur les entreprises à mesure que les Etats continuent à durcir la réglementation pour tenir leurs engagements de réduction de GES.

En tant que société de gestion, nous portons une attention croissante sur ces sujets qui font partie, nous le pensons, de nos devoirs d’actionnaires. La demande vient également de l’ensemble des détenteurs d’actifs comme les fonds de pensions et les assureurs. Face à ces défis, nous souhaitons nous assurer que les entreprises font le nécessaire pour pérenniser leur modèle économique dans un monde décarboné.Lettre-Elior-Say-on-Climate-Decembre-2020Télécharger