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Lettre à Elior

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Monsieur le Président,

BDL Capital Management est une société de gestion créée en 2005 qui gère des fonds investis en actions européennes sur des horizons d'investissement long-terme en se basant sur les fondamentaux des entreprises. BDL Capital Management détient actuellement plus de 2,5% du capital d’Elior.

Le dérèglement climatique entraîne une réglementation sans cesse plus stricte et des nouvelles habitudes de consommation se développent. Ces changements sont source d’opportunités mais aussi de risques pour le modèle économique des entreprises européennes. Un durcissement des conditions de financement, des dépréciations d’actifs suite à des pertes de parts de marché liées à une politique environnementale inadéquate sont des exemples d’éléments qui peuvent désormais affecter négativement la valeur intrinsèque d’une entreprise. Nous portons donc une attention particulière à la politique ESG des entreprises dans lesquelles nous investissons et notamment à leur stratégie concernant la transitions énergétique.Lettre à EliorTélécharger

Jean Duchein

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Jean Duchein

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