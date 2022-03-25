La fondation Anne de Gaulle du projet AgorHa vise à offrir un lieu de vie aux souffrants d’un handicap cognitif et cherche à améliorer leurs quotidiens
Le projet AgorHa
Rédigé par
Olivier Mariscal
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