La tribune ESG - Septembre 2020 - Vivendi

Dans sa tribune ESG, BDL Capital Management vous présente tous les mois une valeur sous l’angle ESG.

Ce mois-ci, nous mettons en avant Vivendi, société française côtée à Paris avec une capitalisation boursière d’EUR32mds. Vivendi est un des leaders européens des contenus médias et de la communication. Nous avons engagé un dialogue avec les dirigeants pour leur suggérer des pistes d’amélioration sur l’angle environnemental et les réponses ont été très satisfaisantes.La-Tribune-ESG-Vivendi-septembre-2020Télécharger