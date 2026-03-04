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Volvo Group, acteur majeur de la décarbonation

Volvo Group, acteur majeur de la décarbonation

Volvo présente sa gamme de camions électriques

Dans sa tribune ESG, BDL Capital Management vous présente tous les mois une valeur sous l’angle ESG.

Ce mois-ci, nous mettons en avant Volvo, un acteur majeur de la décarbonisation des transports. Volvo Group est l'un des principaux constructeurs de camions, matériel de construction et bus.

Avec une vaste gamme de camions et de bus électriques existante (et qui continue de grandir), des investissements en R&D pour développer l’hydrogène et des ambitions de neutralité carbone pour l’ensemble de ses véhicules d’ici 2040, nous pensons que Volvo Group est un acteur majeur de la décarbonisation des transports.La-Tribune-ESG-Volvo-Novembre-2020Télécharger

Jean Duchein

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Jean Duchein

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