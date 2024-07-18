Investir en fonds d'investissement : discussion avec Olivier Mariscal

Pouvez-vous nous présenter BDL Capital Management et son histoire ?

Société de gestion indépendante avec 19 ans d'expérience, BDL Capital Management se spécialise dans la gestion d’actifs pour clients institutionnels, banques privées et conseillers en gestion de patrimoine, gérant plus de 2.3 milliards d’euros. Expertise reconnue en actions européennes, notre spécificité réside dans l’analyse approfondie des entreprises, supportée par 16 analystes/experts. Nous avons trois stratégies fondamentales et une conviction forte que l'investissement en entreprise est primordial. Nos fonds, dont BDL Rempart, BDL Convictions, et BDL Transitions, reflètent une approche sélective, éthique et orientée vers la création de valeur durable.

Comment identifiez-vous les opportunités d'investissement sur les marchés actuels ?

Pour déployer efficacement notre stratégie d'investissement chez BDL Capital Management, nous nous appuyons sur une combinaison de méthodologies d'analyse financière et extra-financière, intégrant des outils de notation avancés tels que QIRA pour la qualité des investissements et des analyses ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) pour évaluer les pratiques durables des entreprises.

Utilisation d'outils de notation : Nous employons des systèmes de notation comme QIRA, qui évalue la qualité des investissements en se concentrant sur la solidité financière, la rentabilité et la durabilité des flux de trésorerie des entreprises. Les analyses ESG nous permettent de juger les entreprises sur leurs performances environnementales, leur responsabilité sociale, et la qualité de leur gouvernance. Ces outils nous aident à identifier les entreprises les plus prometteuses et celles qui présentent des risques plus élevés. Sélection de bonnes entreprises au bon prix : Notre objectif est de sélectionner des entreprises qui disposent d'un cash-flow pérenne et d'investissements rentables, soutenus par des barrières à l'entrée solides telles que des brevets, des licences, ou des parts de marché importantes. Nous accordons une importance particulière à la culture des entreprises, à la qualité de leur gouvernance, et à la transparence et l'honnêteté de leur communication. Analyse approfondie : L'expertise sectorielle de nos analystes nous permet de comprendre en profondeur les modèles économiques des entreprises et de développer un réseau de contacts industriels précieux. Nous menons plus de nombreux meetings avec les managements des sociétés européennes chaque année, ce qui enrichit notre analyse financière et extra-financière. Évaluation de la valeur : Nous investissons dans des entreprises lorsque le rendement proposé est jugé attractif et offre une marge de sécurité. Cela implique de comparer la génération normative de free cash-flow de l'entreprise à sa valeur d'entreprise, pour s'assurer que l'investissement présente un potentiel de rendement élevé par rapport au risque encouru. Engagement direct et continu avec les entreprises : Un élément crucial de notre stratégie chez BDL Capital Management est l'engagement direct et continu avec les entreprises dans lesquelles nous envisageons d'investir ou avons déjà investi. Tout au long de l'année, nous réalisons plusieurs visites d'entreprises et participons à des conférences organisées par ou pour ces entreprises. Ces interactions nous permettent de mieux comprendre non seulement les activités opérationnelles et les stratégies des entreprises, mais aussi de jauger de première main la culture d'entreprise, l'engagement envers les pratiques ESG, et la dynamique de l'équipe de gestion.

Voir aussi : Les fonds d'investissement

Quelles sont les principales tendances que vous observez sur les marchés ?

Point sur la performance des indices européens

Les marchés restent extrêmement disloqués. Depuis le début de l’année : plus une entreprise est chère et a une capitalisation élevée, plus elle a tendance à enregistrer une importante performance.

Les 5 principaux titres européens, n’ont pas révisé leurs bénéfices à la hausse, mais ont vu leur cours augmenter en moyenne de 20%. Ces 5 titres participent à 70% de la performance du Stoxx600 depuis le début de l’année.

Source : BDL Capital Management

Notre conclusion : s’il est de notoriété publique que les small et midcap sont sous valorisées, toute une partie de la côte est également sous valorisée et ne fait rien en termes de performance, y compris sur les grandes capitalisations. C’est dans ces entreprises que BDL Rempart (grâce à sa poche long) et BDL Convictions (long only) investissent.

Quel retour avez-vous de la part des entreprises ?

Notre vue de début d’année a été confirmée par la période des résultats des entreprises ainsi que nos échanges avec ces dernières depuis un mois.

Concernant le déstockage, soit la vente à un rythme plus important des stocks existants : Les entreprises nous confirment que le destockage est toujours en cours même si la fin est proche, tant pour les distributeurs que pour les producteurs

Les coûts (inflation salariale, frais financiers) pèsent sur les marges. Les marges du T1 2024 sont ainsi attendues en légère baisse par rapport au T1 2023. Cependant, les entreprises misent sur une reprise à partir du second semestre 2024.

La Chine ne rebondit pas pour l’instant :

Les ventes immobilières sont sur leurs points bas avec des prix immobiliers qui baissent encore

La majeure partie des résultats d’entreprises ont été déceptifs

La confiance des consommateurs ne rebondit pas : les ménages disposent toujours d’une épargne non négligeable mais ne la dépense pas

Les forces stabilisatricesen soutien aux marchés

LE PE du marché Européen est toujours raisonnable, 13.5x PE 2. Les liquidités sont toujours au plus haut : historiquement, les périodes de baisses de taux coïncident avec un désinvestissement des marchés monétaires en faveur des marchés actions. Aujourd’hui les investisseurs sont sous-pondérés actions/ Europe. Le consensus macro est maintenant surpris positivement par la situation de l’économie Européenne qui ne cesse de s’améliorer. Nous voyons également un redémarrage du M&A depuis le début de l’année (+54% sur un an).

Un cas d’investissement – Saint-Gobain

Nous sommes actionnaires de Saint-Gobain depuis plus de 3 ans. C’est devenu une de nos principales positions au fur et à mesure que notre confiance sur le dossier et le cas d’investissement s’est renforcée. Saint-Gobain est un des principaux bénéficiaires du Green Deal européen. Pour atteindre les objectifs de réduction de CO2 de l’Union Européenne il est impératif de rénover le parc actuel de logements et de bâtiments pour améliorer l’isolation et l’efficacité énergétique. Du double vitrage à l’isolation des toitures, Saint-Gobain propose tous les produits nécessaires et la croissance de ses marchés finaux accélère. En outre, l’allocation du capital s’est fortement améliorée : des métiers sous-performants ont été cédés pour réinvestir dans des affaires à plus forte valeur ajoutée avec des marges plus élevées. Aujourd’hui le groupe est plus solide et plus rentable qu’il y a quelques années. Il est en ordre de marche pour tirer pleinement profit de la transition énergétique. Le titre ne traite qu’à dix fois ses bénéfices 2025 et offre un rendement de 3.5% qui monte à 5.5% si on rajoute les rachats d’actions.

Vous communiquez beaucoup sur vos produits pouvez-vous nous en dire plus ?

Produit mis en avant - BDL Rempart (fonds long/short)

Nous mettons toujours tout particulièrement en avant le fonds BDL Rempart, référencé chez tous les grands assureurs français. Notre fonds bénéficie d'une excellente couverture, affichant une performance annualisée de 9,3% sur 3 ans à travers sa stratégie long/short.

Stratégie Long/Short : La stratégie long/short est au cœur de l'approche de BDL. Elle consiste à investir (position longue) dans des actifs qui sont anticipés pour gagner de la valeur, tout en vendant à découvert (position courte) des actifs qui sont prévus pour perdre de la valeur. Cette double approche permet de viser des gains tant dans les marchés haussiers que baissiers, offrant ainsi une certaine protection contre la volatilité du marché.

Retour sur les 4 raisons principales pour un investissement dans le fonds BDL Rempart :