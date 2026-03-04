IFRS 15 est un cadre unique et exhaustif entré en vigueur au 1er janvier 2018 pour déterminer (1) quand reconnaître des revenus et (2) pour quel montant. Cette présentation reprend les changements que cette nouvelle norme introduit et explique les impacts pour les investisseurs sur les ratios de valorisation et la marge de jugement qui est laissée au management dans la reconnaissance des revenus.
IFRS 15
Rédigé par
Olivier Mariscal
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