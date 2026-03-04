Les ETFs ont fait grimper les cours des valeurs "clean energy" , avec un véritable emballement en décembre 2020, à la suite de la victoire du candidat démocrate aux Etats-Unis, promettant un investissement important dans les énergies renouvelables. Plusieurs valeurs européennes ont été fortement impactées. Par Thibaut Thuaire, trader, BDL Capital Managementhttps://www.youtube.com/watch?reload=9&v=uePpQe5F08o
ETFs: une véritable fièvre verte
Rédigé par
Olivier Mariscal
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