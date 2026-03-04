Le fonds Durandal, neutre au marché, de performance absolue, assure la préservation du pouvoir d'achat des investisseurs, et les préserve contre le risque de chute de marchéshttps://www.youtube.com/watch?v=uUqruF_hpTU
Durandal : se préserver de l'inflation et de la volatilité
Rédigé par
Olivier Mariscal
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