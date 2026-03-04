BDL Capital Management signe un beau premier semestre avec 300 millions de collecte nette

"Fondée par Hughes Beuzelin et Thierry Dupont en 2005, la boutique de gestion fait partie des rares acteurs du secteur à finir le semestre sur une collecte nette positive de 300 millions d’euros. Une performance d’autant plus remarquable que c’est le fonds investi dans les actions européennes, BDL Convictions, qui a capté 80 % des souscriptions alors que la catégorie a subi des retraits importants et que le marché accuse un fort repli"

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